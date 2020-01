Paolo Ruffini sotto accusa: “Ha tradito Diana con me” – VIDEO

L’attore e conduttore tv Paolo Ruffini sotto accusa da parte della 30enne romana Vanya Stone: “Ha tradito Diana Del Bufalo con me”.

Si chiama Vanya Stone e già era stata al centro dell’attenzione per aver accusato Fausto Brizzi di presunte molestie. Ora torna a far parlare di sé per essere stata colei con la quale Paolo Ruffini avrebbe tradito Diana Del Bufalo.

Vanya Stone racconta sui social: “Domani inizia ‘La Pupa e il Secchione’ e chissà chi lo presenterà quest’anno il programma… Mi avevano mandato il precontratto ma all’ultimo qualcosa è cambiato. Chissà perché. Forse qualcuno aveva la coda di paglia che raccontassi della nostra relazione mentre lui stava con Diana Del Bufalo. Dopo quella sera, dopo la mia reazione violenta, mi hai bloccata da tutto per paura che ti sput**nassi…come vedi, eccoci ancora qui”. La tatuatrice pubblica anche delle foto ‘compromettenti’ con Paolo Ruffini e spiega che lui le avrebbe detto di essere single: “Ma secondo voi uno che si fa foto con me mi ha detto di essere fidanzato? Lui mi aveva detto che si erano lasciati”.