Moglie Cecchi Paone | Chi è Cristina Navarro | età, carriera e vita privata

Conosciamo meglio la storia di Cristina Espinosa Navarro: tutte le curiosità sull’ex moglie di Alessandro Cecchi Paone

Cristina Espinosa Navarro è l’ex moglie spagnola di Alessandro Cecchi Paone. I due si sono sposati dal 1993 al 2003, ma subito dopo il coming out del conduttore italiano i due si sono separati: “Quando ho detto a mia moglie della mia omosessualità, lei non si è arrabbiata, ma ovviamente da quel momento cambiava tutto. Ci siamo separati, per un anno non ci siamo visti”. Attualmente la donna vive in Spagna nuovamente dove convive con il compagno colombiano, ma i due ogni tanto si frequentano sporadicamente come svelato in una vecchia intervista ai microfoni di Verissimo. La loro storia d’amore è finita proprio quando lo stesso Cecchi Paone ha capito di provare sentimenti importanti nei confronti dell’amico, che poi ha presentato alla stessa ex moglie.

LEGGI ANCHE >>> Cecchi Paone: “Le giocatrici della Nazionale sono lesbiche”, infuriano le polemiche

LEGGI ANCHE >>> Non è la D’Urso, rissa sfiorata tra Stefania Nobile e Cecchi Paone: insulti pesanti



Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Cristina Espinosa Navarro chi è: vita privata

In passato lo stesso conduttore italiano, Alessandro Cecchi Paone, ha svelato il suo ottimo rapporto con la donna che dura ancora oggi: “Temevo di perdere la sua stima e il suo affetto. Ora siamo ancora più uniti di prima, due grandi amici”. I due si sono rivisti anche in tv nel 2011 durante una puntata di Domenica Cinque, quando in studio arrivò direttamente la sua ex moglie.