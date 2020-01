Massimo Piras, carabiniere eroe si schianta col paracadute: ecco come sta

Brutta caduta per Massimo Piras, il carabiniere eroe di Borgo Panigale, medaglia d’oro al valore civile, è rimasto gravemente ferito in fase di atterraggio.

Massimo Piras, 49enne maresciallo maggiore dei carabinieri, è il paracadutista rimasto gravemente ferito ieri all’aviosuperficie di Molinella, nel Bolognese, dopo una brutta caduta nella fase di atterraggio. Il militare, comandante del nucleo Radiomobile di Borgo Panigale, è molto conosciuto e stimato, essendo stato tra i primi a prestare soccorso ai feriti dopo l’esplosione di un’autocisterna il 6 agosto 2018 sul raccordo A1-A14 di Bologna, nella quale rimase a sua volta ustionato.

La disavventura di Massimo Piras

Per il suo eroico intervento Massimo Piras ha ricevuto dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella la medaglia d’oro al valore civile, oltre a un riconoscimento dal console della Repubblica di Bulgaria per avere aiutato, sempre in occasione di quella drammatica esplosione, un gruppo di ragazzi bulgari in gita a Bologna.

Anche per questo la notizia dell’incidente di ieri con il paracadute ha assunto subito un rilievo nazionale. La dinamica è ancora in fase di ricostruzione, ma a destare preoccupazione in questo momento sono soprattutto le condizioni del militare. Il 49enne è stato tempestivamente soccorso dal 118 e portato all’ospedale Maggiore, dove è tuttora ricoverato nel reparto rianimazione con prognosi riservata. A quanto risulta, non è in pericolo di vita, anche se le sue condizioni restano critiche.

