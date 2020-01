La nuova edizione de La pupa e il secchione (e viceversa) è alle porte. Nella rosa delle grandi menti troviamo Lorenzo De Laurentis, nominato uomo più intelligente dello stivale. Scopriamo la sua storia.

Lorenzo De Laurentis è un giovane aquilano, nominato nel 2019 “Uomo più intelligente d’Italia” in seguito alla vittoria del concorso Brain, organizzato dalla Mensa. La Mensa è un’associazione senza scopo di lucro, con sede centrale in Gran Bretagna. Il nome fa riferimento alla tavola rotonda dei cavalieri di Re Artù.

Leggi anche –> Stasera in Tv – La pupa e il secchione 2020: le anticipazioni e il cast

Per diventare membro dell’associazione, bisogna rientrare nel 2 percento della popolazione mondiale con Quoziente intellettivo superiore. Lorenzo riesce a diventare uno dei membri più di spicco dell’intera organizzazione.

Lorenzo De Laurentis, la partecipazione a La pupa e il secchione (e viceversa)

Anche se estremamente riservato, non si può dire che De Laurentis non sia tipo da piccolo schermo. Il suo titolo lo renderà infatti molto celebre nel bel paese, portando i produttori del varietà Ciao Darwin a convocarlo come membro di punta delle cime, categoria che andava a scontrarsi contro le scherzosamente definite rape.

Visualizza questo post su Instagram Vince questa puntata il popolo delle Cime🍌 🏆 #ciaodarwin #cimevsrape Un post condiviso da Ciao Darwin (@ciaodarwinreal) in data: 29 Mar 2019 alle ore 4:49 PDT

Quest’anno Lorenzo parteciperà alla nuova edizione della Pupa e il secchione, dove prenderà le parti del genio imbranato insieme alla sua squadra. Il programma, condotto da Paolo Ruffini, si pone l’obiettivo di spezzare gli stereotipi aggrappati saldamente alle figure del brutto e intelligente o la bella ma stupida. Il programma partirà ufficialmente il prossimo 7 gennaio. Ne vedremo delle belle!