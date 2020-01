Incidente Alto Adige | La 22enne Janine tra le vittime | aveva vinto il cancro

Una ragazza che figura tra le numerose vittime dell’incidente in Alto Adige era riuscita a vincere il cancro appena maggiorenne, nel 2015. La sua storia.

La povera Janine Benecke figura tra le vittime dell’incidente in Alto Adige avvenuto domenica scorsa. In tale circostanza l’italiano Stefan Lechner ha travolto un gruppo di turisti tedeschi, uccidendone inizialmente 6, tutti giovanissimi. Nelle scorse ore è morta anche un’altra ragazza, che figurava tra gli altri feriti.

Ma la 22enne Janine Benecke e la sua storia colpiscono particolarmente, visto che questa sfortunata giovane era riuscita a sconfiggere un cancro nel 2015. All’epoca era appena 18enne ed il male le aveva portato via tutti i capelli ma non la voglia di vivere. Ad un anno di distanza dalla scoperta del male, avvenuta nel 2014, Janine senza mai mollare aveva sconfitto un temibile Linfoma di Hodkin. E lei, di giorno in giorno, aveva documentato questa sua lotta strenua sui social, con tutte le sensazioni del momento che l’avevano portata a scrivere. Voleva fare da supporto ad altri che si trovavano come lei nelle stesse condizioni. Era solita scrivere: “Non c’è niente di più bello che svegliarsi ogni mattina con un sorriso e ricordarsi di quanto sia bella la vita”. Questa vittima dell’incidente in Alto Adige amava molto lo sport ed i viaggi.

Incidente Alto Adige, Janine incitava tutti ad amare la vita

Aveva anche preso parte ai campionati europei giovanili di football in Inghilterra. Sul suo profilo Instagram scriveva: “Pensa alla bellezza delle piccole cose e sii felice. Devi essere grato alla vita. Comincia ogni tua giornata con un sorriso perché non sai mai quando finirà. Queste sono cose che non dovremmo mai dimenticare! Il cancro non si annuncia da solo. Arriva quando meno te lo aspetti e ti cambia per sempre. Ti costringe a conoscere una parte di te che non hai mai conosciuto. Ti spaventa. Nel 2015 ho vinto la mia lotta contro il cancro. Mi ha reso più forte e ha cambiato la mia visione della vita. Ma non tutti sono riusciti a combatterlo. Oggi portiamo queste persone attraverso la vita nei nostri cuori. Per quelli e per te ricorda quanto è bella la vita e divertiti!”.

