Curiosità su Giustina Dibello, chi è la nonna pasticciera di Detto Fatto: vita privata, successo televisivo, passione per i dolci.

Giustina Dibello, nata nel 1953 a Monopoli, provincia di Bari, condivide con Bianca Guaccero le origini pugliesi. Dopo aver partecipato alla quinta edizione di Bake Off Italia, mettendosi alla prova, oggi è presenza fissa della trasmissione Detto Fatto.

Leggi anche –> Chi è Mirna Casadei: età, vita e carriera dell’home stager di Detto Fatto

Impiegata per una vita, la donna ha sempre avuto una passione per la cucina e in particolare per i dolci. Una passione che – racconta lei stessa – ha ereditato dalla nonna.

Leggi anche –> Ilaria Cuzzolin, chi è Mamma Risparmio: curiosità e vita privata

Se vuoi rimanere sempre aggiornato su tutte le notizie di tv e di gossip CLICCA QUI

Cosa sappiamo di Giustina Dibello, la nonna pasticciera

Già nel corso della trasmissione di Real Time, Giustina Dibello si è dimostrata molto abile, ma anche molto simpatica. Così, pur non vincendo il talent culinario, si è accaparrata un posto nel cuore dei fan della trasmissione e non solo. Le sue ricette hanno fatto il giro del web ed è diventata popolare anche in televisione. Così, nel 2018, si apre per lei la possibilità di entrare nel cast di Detto Fatto, condotto da Bianca Guaccero.

Nel corso delle varie puntate della trasmissione Rai, molte sono state le ricette proposte, ma sono state soprattutto la sua semplicità e la sua genuinità a far breccia nel telespettatori fedelissimi della trasmissione. Così la nonna pasticciera è diventata uno dei volti più noti e amati. Successivamente è stata scelta per partecipare a Bake Off Italia – All Stars Battle, esperienza che si concretizza a partire da gennaio 2020.