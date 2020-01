Giovanni Tobia De Benedetti, chi è: vita privata e carriera del latinista

Giovanni Tobia De Benedetti è un noto latinista, membro ufficiale del gruppo dei secchioni de La pupa e il secchione (e vicerversa). Scopriamo la sua storia.

La pupa e il secchione è ormai alle porte, e non vediamo l’ora di scoprire cosa ci riserverà questo format rinfrescato. Questa volta sarà il comico toscano Paolo Ruffini a portare avanti l’intera banda di sfidanti. L’intenzione del programma è fondere il vecchio al nuovo, unendo al format passato un’anima più fresca è rivoluzionaria: l’abbattimento degli stereotipi legati alle pupe e ai secchioni. In questa sezione racconteremo la storia di uno dei cervelloni, il latinista Giovanni Tobia De Benedetti.

Giovanni Tobia De Benedetti, storia del latinista e l’ingresso a La pupa e il secchione

Giovanni Tobia De Benedetti, classe 1996, è una giovane promessa delle lingue morte. Affascinato sin d’adolescente al latino, Giovanni decide di frequentare la facoltà universitaria di lettere classiche e di laurearsi a pieni voti. Tanta tenacia sarà premiata con lodi e con una piccola cattedra da assistente, messa a disposizione dall’Istituto Italiano di Studi Classici. Giovanni è inoltre un grande appassionato di pianoforte e nel 2019 ha partecipato ad un concorso pianistico nazionale della Fenice di Venezia. Assente nei social, della vita privata di De Benedetti conosciamo davvero poco. Non sappiamo se abbia una fidanzata o se porti avanti la sua rigogliosa carriera in solitaria. Non ci resta che domandarci come andrà la sua corsa nel programma televisivo La pupa e il secchione (e viceversa) dove giocherà, neanche a dirlo, nella squadra dei sapientoni. Non ci resta che aspettare e scoprirlo con i nostri stessi occhi.