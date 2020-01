Francesco Caserta: chi è l’ex fidanzato di Paola Caruso

Chi è l’imprenditore calabrese Francesco Caserta, ex fidanzato di Paola Caruso e padre di Michelino il figlio della nota showgirl.

Nata a Catanzaro il 17 gennaio del 1985 Paola Caruso è laureata in giurisprudenza. Era fidanzata con Francesco Caserta che, a detta della stessa Caruso, l’ha abbandonata non appena ha saputo della sua gravidanza.

Tra i due sono volati strascichi non proprio benevoli e reciproci scambi di accuse. Ma chi è e cosa fa nella vita l’ex fidanzato dell’ex Bonas di Avanti un altro?

Curiosità e vita privata di Francesco Caserta

L’imprenditore ex fidanzato di Paola Caruso è il papà del figlio della giovane donna, Michelino. I due si sarebbero conosciuti in aeroporto a Lamezia. Lui è un imprenditore di successo, che vive e lavora a Montecarlo, ed è proprietario di una nota catena di supermercati. Durante le riprese del reality Pechino Express, lei scopre la gravidanza e la confessa al suo uomo, che a suo dire l’avrebbe letteralmente cacciata di casa. Dietro questo comportamento, a detta della donna, ci sarebbe la mamma dell’imprenditore, che non avrebbe visto di buon occhio l’ex Bonas.

Calabrese classe 1991, Francesco Caserta, stando al gossip, dopo la fine della relazione con Paola Caruso, avrebbe avuto una nuova relazione con Raffaella Fico, già compagna di Mario Balotelli, da cui sarebbe nata la figlia Pia,e successivamente di Alessandro Moggi, noto procuratore sportivo. Alla fine del 2019, sempre secondo il gossip, pare ci sia stato un ritorno di fiamma tra l’imprenditore e Paola Caruso.