Fioretta Mari, chi è: carriera, curiosità e vita privata dell’attrice

Chi è Fioretta Mari, carriera, curiosità e vita privata dell’attrice e insegnante italiana, ex marito e programmi televisivi.

Attrice e insegnante italiana, Fioretta Mari è nota soprattutto per essere stata docente di dizione e recitazione degli allievi del programma televisivo Amici di Maria De Filippi.

Regista e attrice teatrale, tantissime sono anche le sue apparizioni cinematografiche.

Carriera e vita privata di Fioretta Mari

Nel corso della sua carriera, ha recitato al fianco di grandi attori come Oreste Lionello, Vittorio Gassmann, Leo Gullotta, Massimo Troisi, Aldo Giuffré, Nino Manfredi, Ugo Tognazzi. Con i suoi spettacoli teatrali ha toccato le principali città del mondo. Ha ottenuto diversi riconoscimenti prestigiosi e molta fama, soprattutto fra i giovani, grazie al programma tv Amici di Maria De Filippi. Ha collaborato al programma a cavallo tra il 2002 e il 2009.

Nella vita privata, è stata sposata con il cantante Armando De Razza, dal quale ha avuto una figlia, Ida Elena De Razza. Ha raccontato a tal proposito in un’intervista a ‘Vieni da me’: “Non lo sento da dieci anni: è stato il più grande dolore e amore della mia vita. Gli perdono tutto, perché mi ha dato mia figlia. E’ il più grande papà che potessi dare a mia figlia. Ma come marito…Noi siamo solo separati. Non mi sono divorziata per un motivo preciso: se mai dovesse succedere che qualcuno mi dovesse chiamare da lassù, ma non succede perché io sono eterna, la mia pensione la deve dare a mia figlia”.