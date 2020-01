Fidanzato Cecchi Paone, chi è l’uomo che sta con il presentatore e giornalista

Dopo aver fatto coming out Alessandro Cecchi Paone è stato fidanzato due volte e gli sono stati attribuiti diversi flirt. Adesso è fidanzato?

La vita sentimentale di Alessandro Cecchi Paone è stata decisamente movimentata. Il conduttore e giornalista è stato sposato per diversi anni con Cristina Navarro, con la quale era legato da un sincero affetto e da reciproca stima. Proprio mentre era sposato con lei ha cominciato a percepire che il suo orientamento sessuale era cambiato (o diverso da quello che credeva). Nel 2003, infatti, ha avuto una relazione segreta con un amico. Prima di comunicarlo alla moglie, però, ha cercato di comprendere se quella infatuazione fosse frutto di uno sbandamento.

Compreso che non si trattava di una semplice parentesi, Cecchi Paone ha rivelato alla moglie la verità. Cristina ha deciso di allontanarsi dal marito per qualche tempo, ma in seguito si è riavvicinata e da allora sono rimasti ottimi amici. Diverso il coming out del suo amico. La moglie si è infuriata e sebbene abbiano divorziato, lui ha deciso di tenere segreto il proprio orientamento per varie ragioni. Data la situazione, dunque, quella prima relazione è naufragata.

Alessandro Cecchi Paone è fidanzato?

Il primo fidanzato noto del giornalista, dopo il coming out pubblico, è stato il personal trainer Claudio Vany Fernandes. Quando la loro relazione è finita, Alessandro nel 2013 ha trovato l’amore con il ballerino di origini brasiliane Massimo. Il loro rapporto si è concluso nel 2018. In seguito alla fine del rapporto con Massimo, il conduttore si è detto alla ricerca del vero amore, ma pare che per il momento non lo abbia trovato. Sebbene, infatti, gli siano stati attribuiti diversi flirt, per il momento non c’è nulla di concreto a riguardo.