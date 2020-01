Che bell’annuncio ha fatto Eleonora Daniele incinta, svelando la cosa in diretta. Per lei il 2019 è stato un anno davvero meraviglioso.

Quello appena concluso è stato un anno fantastico per Eleonora Daniele, che è incinta. Lei stessa ha svelato la bellissima notizia durante l’ultima puntata di ‘Storie Italiane’, su Rai 1. “Si, aspetto una bambina”, ha affermato la 43enne conduttrice televisiva originaria di Padova. Che ha vissuto un 2019 coronato dal fatto di avere cominciato una tanto attesa e desiderata gravidanza. Ma non solo. Nello scorso mese di settembre Eleonora Daniele è convolata a giuste nozze con il suo fidanzato, Giulio Tassoni. Ed all’altare lei è parsa più bella del solito. Di questa notizia relativa al fatto che la ex concorrente del Grande Fratello (partecipò all’edizione del 2003, n.d.r.) se ne parlava già da tempo. Le riviste di gossip hanno fornito più di un aggiornamento in tal senso, prima che la Daniele uscisse allo scoperto. E lo studio le ha tributato un bellissimo applauso.

LEGGI ANCHE –> Incredibile gaffe di Eleonora Daniele a Storie Italiane, imperdonabile errore

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Eleonora Daniele incinta, gli indizi già diverse settimane fa

Un sospetto che è parso avere un certo peso decisivo arriva dal fatto che, un pò troppo repentinamente, la Daniele ha cominciato a cambiare abbigliamento durante le sue apparizioni in televisione. In tanti hanno notato come stesse ormai indossando da alcuni giorni degli indumenti dalle forme più morbide. E la diretta interessata di recente si era espressa proprio su una possibile gravidanza. “Vedo molte mie colleghe lavorare fino all’ultimo giorno possibile pur essendo ognuna di loro incinta. Io farei lo stesso se dovessi avere la stessa fortuna di concepire una nuova vita. Le donne in dolce attesa per fortuna oggi sono tutelate, nella maggior parte dei casi”.

LEGGI ANCHE –> Eleonora Daniele prega per l’amica Maria Antonietta, bruciata dall’ex marito