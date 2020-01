Diletta Leotta e Daniele Scardina per la prima volta escono allo scoperto

Diletta Leotta e Daniele Scardina per la prima volta insieme su Instagram. La coppia è nata quest’estate, ma ha aspettato solo fino a poche ore fa per ufficializzare la relazione.

Sono una coppia già dalla scorsa estate, ma Diletta Leotta e Daniele Scardina hanno deciso di aspettare l’avvento del 2020 per uscire allo scoperto agli occhi del pubblico italiano! Negli ultimi mesi non sono mancate le foto “paparazzate” mentre i due si divertivano insieme in barca o a cena al ristorante, ma solo poche ore fa Diletta e Daniele hanno ufficializzato la loro relazione pubblicando la stessa foto sui loro profili social.

Diletta e Daniele, la prima foto insieme

Poche ore fa Diletta Leotta e Daniele Scardina hanno finalmente pubblicato su Instagram la loro prima foto insieme: uno scatto che li ritrae felici e sorridenti a bordo di un ring; Diletta indossa una camicia trasparente, mostrando un bellissimo costume da bagno azzurro, mentre Daniele è in tenuta da pugile. Lei scherza e fa finta di dargli un pugno sul mento, ed entrambi osservano la fotocamera divertiti. Scardina ha pubblicato lo scatto come post su Instagram, mentre la Leotta si è limitata a condividerlo nelle sue stories.

Le vacanze di fine anno di Diletta Leotta

Da ciò che abbiamo osservato negli ultimi giorni sui loro profili possiamo dedurre che la coppia ha passato le vacanze di fine anno a Miami, dove Daniele vive per la maggior parte dell’anno. Diletta lo avrebbe raggiunto a fine 2019 accompagnata dal fratello Mirko Manola; sembrerebbe dunque che le presentazioni siano già state fatte anche in famiglia.

La bellissima conduttrice e il pugile hanno trascorso le vacanze tra tramonti romantici, passeggiate sulla spiaggia e party esclusivi. La foto pubblicata sarebbe una delle ultime scattate: la Leotta infatti è già tornata a Milano, mentre Daniele ha rincominciato gli allenamenti in Florida. Nonostante la distanza, però, la coppia sembra più unita che mai.