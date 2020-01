Davide Astori, la dedica di Francesca nel giorno del suo compleanno

Il dramma di Davide Astori, la dedica di Francesca Fioretti nel giorno del suo compleanno: foto in Finlandia dell’aurora boreale.

Il calciatore Davide Astori, tragicamente scomparso per arresto cardiaco a Udine nella notte tra il 3 e il 4 marzo 2018, avrebbe compiuto oggi 33 anni. La sua compagna di vita, Francesca Fioretti, lo ha voluto ricordare.

Leggi anche –> Davide Astori, la dedica della moglie Francesca Fioretti su Instagram

Dopo la morte del compagno, da cui ha avuto una figlia, Vittoria, nata nel 2016, la donna si è progressivamente allontanata sia dal mondo della televisione, che dai social.

Leggi anche –> Francesca Fioretti in viaggio con la figlia: “Sei una mamma splendida”

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

L’aurora boreale che Francesca Fioretti dedica a Davide Astori

Pochi sono infatti i post che lascia su Instagram, dove è comunque molto seguita, Francesca Fioretti. In particolare, si mostra al fianco della sua piccola, che non lascia mai sola e a cui è legatissima. In questi giorni, la donna con la bimba si trovano in vacanza in Finlandia.

Lei ha postato una foto dell’aurora boreale, scrivendo semplicemente: “Sbam, ci hai trovate!”. Per molti si tratta di una dedica e un riferimento a Davide Astori, che la sua giovane ex compagna avrebbe ‘rivisto’ in quella spettacolare aurora boreale. In decine di migliaia hanno lasciato un like alla foto e sono centinaia i commenti di sostegno alla giovane donna.