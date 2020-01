Carabiniere morto | si è sparato nei boschi con la sua pistola

Arriva la notizia di un altro carabiniere morto per suicidio. Sono ormai troppi i casi di esponenti delle forze dell’ordine che muoiono così.

Desta scalpore la vicenda del carabiniere morto, con il suo corpo trovato privo di vita all’interno dei boschi di Cavazzo Carnico, in provincia di Udine. L’uomo si è suicidato, e ci sono tanti indizi in tal senso che lasciano pensare che le cose siano andate così.

Di lui si conoscono soltanto l’età – 49 anni – e le iniziali, P.S. Era proprio lui a presiedere la stazione dell’Arma di Tolmezzo, sempre in provincia di Udine. In precedenza aveva lavorato per molto tempo alla stazione della Giudecca, a Venezia. Accanto al cadavere del carabiniere morto c’era la pistola d’ordinanza, data in dotazione a tutti i militari. Questo è l’aspetto principale che fa pensare al suicidio. In merito alla vittima, sembra che da diverso tempo fosse afflitto dalla depressione, per motivi però non conosciuti. Preoccupazione hanno espresso i sindacati delle forze dell’ordine. Sui propri canali ufficiali social è apparso il seguente messaggio, che intende porre i riflettori su questa tragedia e sulle tante altre avvenute in passato. Con l’augurio che di cose del genere non accadano più.

Carabiniere morto, forte preoccupazione da parte dei sindacati di categoria

“Nel silenzio dei media, continua la strage silenziosa degli appartenenti alle Forze di Polizia, numeri che stracciano ogni statistica e che dovrebbero far capire che il problema non è solo di natura familiare o economico, è un malessere più profondo e inascoltato. Apprendiamo che un maresciallo dell’Arma dei carabinieri si è suicidato con un colpo alla tempia esploso con la pistola d’ordinanza. I suicidi si susseguono con una cadenza impressionante. Una strage trasversale che interessa uomini e donne di tutte le realtà del comparto sicurezza e delle forze armate. Purtroppo anche il 2020 inizia con queste tragedie. Infatti soltanto pochi giorni fa un finanziere si è tolto la vita”.

