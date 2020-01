Bambino morto sullo slittino | tragico schianto ad alta velocità | aveva 3 anni

Si indaga sul caso dell bambino morto sullo slittino dopo un forte schianto avvenuto a seguito di una discesa. Era con il fratellino.

Un bambino morto a seguito dello scontro dello slittino su cui stava scendendo sulle nevi. È quanto di tragico avvenuto a Valdidentro, in provincia di Sondrio, dove il piccolo si è schiantato con forza contro un albero, a grande velocità.

Subito dopo è stato ricoverato in codice rosso all’ospedale ‘Papa Giovanni XXIII’ di Bergamo. L’incidente risale a sabato 5 gennaio e con lui c’era anche il fratellino di 2 anni. Quest’ultimo è stato dimesso, ma per il maggiore non c’è stato niente da fare. Il bambino è morto a causa delle gravissime lesioni riportate. Sedeva nella parte posteriore del bob, che però, è stato già accertato, stava viaggiando ad una velocità troppo elevata.

Bambino morto slittino, pare che il piccolo ed il fratellino fossero da soli

Sulla vicenda indaga ora il Sagf della Guardia di Finanza di Bormio. Sequestrato lo slittino, in mattinata ha avuto luogo un sopralluogo sul posto dove ha avuto adito la tragedia. Altro fattore molto controverso è che il tutto è successo al di fuori delle piste di sci, in una zona non lavorata e non messa al sicuro, tra i boschi e le saltuarie baite in legno e pietra che sorgono nel posto. A quanto pare i bambini viaggiavano da soli e dopo il tremendo impatto sono stati sbalzati ad alcuni metri di distanza sulle nevi. Ci è voluta l’eliambulanza per recuperare entrambi e per trarli d’urgente in ospedale.