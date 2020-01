Alessandro Cecchi Paone, il dramma vissuto a 15 anni: “Sono stato in analisi”

Qualche anno fa Alessandro Cecchi Paone ha raccontato del dramma che ha vissuto quando era ragazzo ed il peso delle responsabilità lo schiacciava.

Da diversi anni ormai Alessandro Cecchi Paone è un volto noto della televisione. Il giornalista ha cominciato la sua carriera televisiva in Mediaset come divulgatore scientifico e in quegli anni si è guadagnato la stima degli italiani e degli esperti di settore. Nel corso degli anni, il conduttore e giornalista ha partecipato anche a dei reality show e a svariati programmi in qualità di opinionista. In questa seconda fase della sua carriera ha accresciuto ulteriormente la sua notorietà facendosi conoscere non solo per le qualità professionali ma anche per il suo modo di pensare e di essere.

Leggi anche ->Alessandro Cecchi Paone, dure accuse: “E’ un furbetto, era tutto preparato”

Sebbene della sua vita privata si conoscano molti dettagli, non molti sanno che quando era ancora un adolescente Alessandro Cecchi Paone ha vissuto un dramma con il quale si è confrontato a lungo. A parlarne è stato lo stesso giornalista in un’intervista rilasciata ormai diverso tempo fa (nel 2016) a ‘Il Giornale’.

Leggi anche ->Cecchi Paone: “Le giocatrici della Nazionale sono lesbiche”, infuriano le polemiche

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Alessandro Cecchi Paone, il dramma vissuto in adolescenza

Nel corso dell’intervista Alessandro spiega di essere stato sin da bambino molto dotato. La sua intelligenza, però, gli vietava di essere felice: “A 15 anni ero infelice come lo sono quasi tutti i bambini prodigio”. Una condizione di infelicità che è riuscito a superare solamente dopo essere stato in analisi per diverso tempo: “Dai 20 ai 30 anni sono anche andato in analisi da uno psicanalista perché non riuscivo a conciliare la mia età anagrafica con le grandi responsabilità professionali di cui mi stavo facendo critico. Ho sofferto tanto”.