Chi è Alessandro Cecchi Paone: età, carriera e vita privata del conduttore

Conosciamo meglio la storia di Alessandro Cecchi Paone: ecco tutte le curiosità sulla carriera e vita privata del conduttore italiano

Alessandro Cecchi Paone nasce a Roma il 16 settembre 1961. Dopo la maturità classica, si laurea in Scienze politiche con 110/110 e lode presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Poi vola in Spagna, dove sposa una giovane spagnola separandosi dopo appena sette anni. Nel 1986 torna in Italia, a Milano, dove insegna Marketing della comunicazione culturale alla Bocconi e all’Università Ca’ Foscari a Venezia. Inoltre, è docente di Teoria e tecnica del documentario turistico presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca e per l’Università telematica internazionale UniNettuno. È docente di Scrittura per la produzione documentaristica presso la Facoltà di Scienze della formazione dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli. Insegna anche Documentazione scientifica all’Università degli Studi dell’Insubria di Como. Infine, è docente presso la Facoltà di Scienze della comunicazione e testimonial dell’Università di Cassino e del Lazio Meridionale. Il suo esordio televisivo avviene nel 1977, conducendo su Rai 1 un telegiornale per ragazzi. Poi nel 1983 vince il concorso Un volto nuovo per gli anni 80: dopo due anni è co-conduttore con Paola Giovetti della prima trasmissione dedicata ai fenomeni paranormali, Mister O, in prima serata su Rai 1.

Nel 1986 affianca Loretta Goggi nel programma Il bello della diretta conducendo successivamente il TG2 delle 13:00. Poi si trasferisce a Mediaset, dove conduce “Amici animali” e “Mediterraneo sulla rotta di Ulisse“. Diventa un volto fisso di Retequattro con le trasmissioni “Appuntamento con la storia” e “La macchina del tempo“. Nella sua carriera è stato autore di diverse pubblicazioni come “A viso aperto”, “Una vita per la scienza”, “Alessandro Cecchi Paone incontra Umberto Veronesi”, “La rivolta degli zingari – Auschwitz 1944”, “Manuale contro la fine del mondo”, “Il campione innamorato”, “Giochi proibiti nello sport”, “Dieci vite per la scienza”, “Le ragioni dell’altro”.

Chi è Alessandro Cecchi Paone: vita privata

Nel 1993 sposa la spagnola Cristina Navarro, ma dopo sette anni i due si separano. Nel 2013 presenta ai lettori di “Chi” Massimo Francese, all’epoca il suo proprio compagno: “Massimo mi ha aiutato a gestire il colpo della lenta fine del grande amore con Claudio Viana Fernandes; ormai era un anno che vivevamo assieme: è stato un inferno”. La loro storia d’amore termina nel 2014. Il suo outing è arrivato nel 2004 in un’intervista a Vanity Fair: “Per sei mesi abbiamo cercato di capire cosa fosse successo. Se era una cosa seria oppure no. Poi ho capito quello che provavo per lui e ho raccontato tutto a mia moglie. Ance lui l’ha fatto, ma è successo un finimondo”. Possiede un account Instagram con circa 7mila follower.