Vira Carbone, chi è: carriera, curiosità e vita privata

Chi è Vira Carbone: carriera, curiosità e vita privata della nota giornalista e conduttrice italiana, chi è il marito, gli esordi, le trasmissioni.

Nata a Salerno, classe 1969, Vira Carbone, nome completo Elvira, è una giornalista e conduttrice italiana. Agli esordi della sua carriera in televisione, ha collaborato a programmi come Donne al Bivio. Quindi è stata per cinque anni inviata di Porta a Porta di Bruno Vespa.

Leggi anche –> Jessica Melena: chi è la moglie del bomber Ciro Immobile

Leggi anche –> Manuela Falorni: chi è la moglie di Franco Ciani, morto suicida ieri

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Chi è la giornalista Vira Carbone: programmi, marito e figli

Tra gli altri programmi che ha condotto Vira Carbone, c’è Sabato, domenica & prima con Corrado Tedeschi e Sonia Grey e poi con Franco Di Mare. Dal 2007 conduce Il dolce e l’amaro, approfondimento domenicale su un tema di attualità. Negli anni, ha partecipato e condotto altre trasmissioni, legate ad esempio a eventi e festival musicali. Insieme a Franco Di Mare ha condotto anche Le note degli angeli, registrata nella piazza del Santuario di Pompei nel 2008. Dal 2014 conduce su Rai 1 Buongiorno benessere.

Sposata con Renzo Lusetti, esponente centrista e deputato, è mamma di 4 figli: Marzia, Maria Grazia, Isabella e Veronica. Sul rapporto con le ragazze, la donna ha spiegato in un’intervista a ‘La vita in diretta’: “Sono ragazze moderne, quindi hanno la necessità di essere continuamente connesse. Provo a bandire l’uso del cellulare a tavola, ma alla prima distrazione lo riprendono”.