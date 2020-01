Pinguini Tattici Nucleari, chi sono: storia e curiosità sulla band

I Pinguini Tattici Nucleari saranno tra i protagonisti del prossimo Festival di Sanremo 2020. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di loro.

I Pinguini Tattici Nucleari, band indie bergamasca che canta (tra gli altri) il brano Verdura, saranno tra i protagonisti del prossimo Festival di Sanremo 2020 ci sono anche i Pinguini Tattici Nucleari. Si tratta di una formazione originalissima e che sta conquistando anno dopo anno nuove fette di pubblico. Conosciamola più da vicino ripercorrendone brevemente la carriera e scoprendo qualche curiosità.

L’identikit dei Pinguini Tattici Nucleari

I componenti dei Pinguini Tattici Nucleari sono Riccardo Zanotti, Nicola Buttafuoco, Elio Biffi, Lorenzo Pasini, Simone Pagani e Matteo Locati. Il gruppo bergamasco è nato nel 2012 in maniera piuttosto causale, ma i ragazzi hanno trovato subito una certa intesa e deciso di mettere su un progetto inizialmente basato su alcune cover metal. Dopo un paio d’anni è stato lanciato il loro primo disco di inediti, Il re è nudo, seguito nel 2016 da Diamo un calcio all’aldilà e nel 2017 da Gioventù bruciata.

Sull’onda di questo iniziale successo, nel 2019 i Pinguini Tattici Nucleari pubblicano un nuovo singolo, Verdura, che anticipa l’album Fuori dall’hype, prodotto da Fabrizio Ferraguzzo, già al lavoro con Fedez e i Maneskin. E il 31 dicembre scorso, dopo aver annunciato la loro prima tournée nei palazzetti italiani, i Pinguini sono stati ufficializzati da Sanremo tra i protagonisti sul palco dell’Ariston del 70esimo Festival. Una scelta che ha sorpreso chi ancora non li conosce…

Inevitabile domandarsi da cosa derivi il nome bizzarro della band. Ebbene, a quanto pare è ispirato a quello di una birra scozzese a gradazione piuttosto alta, la Tactical Nuclear Penguin, scoperta per caso dal gruppo in un pub bresciano. Per il resto, la loro musica indie si è distinta fin da subito per il ricorso frequente a temi come il fallimento, il disagio sociale e la sconfitta. I Pinguini Tattici Nucleari hanno inoltre un account ufficiale su Instagram seguito da oltre 70mila persone.

