Napoli | Arrestata baby gang che accoltellò un 14enne lo scorso dicembre

Arrestata baby gang che lo scorso 8 dicembre picchiò e accoltellò all’addome un ragazzo di 14 anni. E’ successo a Napoli.

Sono stati finalmente arrestati i tre ragazzini adolescenti che, la sera dello scorso 8 dicembre, accoltellarono un 14enne all’addome. Successe a Napoli, nel parcheggio di Vulcano Buono. Sono stati i militari della Stazione di Nola a eseguire le direttive emesse dal GIP del Tribunale per minorenni di Napoli, emesse nei confronti dei membri della baby gang, arrestando i tre e trasferendoli in un Istituto penale per minori.

Baby gang picchia e accoltella un 14enne a Napoli, arrestati

I tre membri della baby gang, tutti minorenni, sono stati fermati dai carabinieri con l’accusa di tentato omicidio. La sera del passato 8 dicembre, al centro commerciale Vulcano Buono di Nola, a Napoli, colpirono un ragazzo di 14 anni con calci, pugni e usando un manganello. Infine lo accoltellarono all’addome. I motivi dell’aggressione sembrano essere ancora sconosciuti. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Nola, la vittima si trovava con un’amica alla pista di pattinaggio del centro commerciale quando fu avvicinato dal gruppetto di baby criminali. Questi iniziarono ad infastidirlo, il 14enne si allontanò, ma loro lo seguirono comunque. L’aggressione avvenne nel parcheggio del centro commerciale.

