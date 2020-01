Mamma cade dal letto e muore davanti agli occhi della figlia di 9 anni

Una bimba di 9 anni ha assistito al disperato tentativo del padre di far riprendere il battito cardiaco della mamma caduta dal letto la notte di capodanno.

Lo scorso 1 gennaio doveva essere un giorno di festa per la famiglia Clougherty di Glasgow, ma l’atmosfera di gioia per il primo dell’anno è stata scacciata già di prima mattina. La notte precedente infatti, Michelle, mamma 40enne, si era coricata nel letto della figlia Mia (9 anni), probabilmente per farla addormentare. Solitamente, dopo che la piccola aveva preso sonno, la donna tornava nel letto con il marito, ma quella notte non lo aveva fatto.

Svegliatosi di mattina, il marito Allan si è recato nella camera da letto della piccola e si è trovato davanti ad una scena tragica: la moglie era distesa per terra e non respirava. L’uomo allora ha cominciato a praticarle il massaggio cardiaco e la respirazione bocca a bocca nel tentativo di rianimarla. Purtroppo, però, l’uomo non è riuscito a salvarla e dopo di lui nemmeno i paramedici intervenuti sulla scena. Il tutto si è verificato davanti agli occhi della piccola Mia, la quale ha assistito alla morte della madre.

Mamma cade dal letto e muore davanti alla figlia: “Potete immaginare il trauma?”

Al momento la causa della morte non è stata stabilita ufficialmente, per farlo si attendono i risultati dell’autopsia, ma si pensa che la povera Michelle abbia riportato dei traumi dovuti alla caduta dal letto. Alan non ha parlato con la stampa esercitando il suo diritto alla privacy, preferendo elaborare il lutto e proteggere la figlia in questo momento delicato. A parlare del tragico accadimento sono stati alcuni amici di famiglia che descrivono l’uomo come “Perduto e impegnato nel tentativo di prendersi cura della figlia”.

Un’amica della mamma deceduta ha spiegato dettagliatamente la situazione: “Nel primo giorno dell’anno un caro amico di famiglia, Alan, si è recato nella camera da letto della figlia di nove anni Mia ed ha trovato la sua amata moglie e madre distesa senza vita. Michelle è caduta dal letto e si pensa che le ferite riportate abbiano causato la morte. Potete immaginare il dolore che quella scoperta ha causato non solo ad Alan ma soprattutto alla figlia Mia ad un’ età così sensibile”.