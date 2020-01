Juventus Cagliari in streaming: dove vederla in diretta tv e web, formazioni...

Juventus Cagliari in streaming: dove vederla in diretta tv e web, formazioni ufficiali. Tutto quello che dovete sapere sul match dell’Allianz Stadium di Torino.

Lunedì 6 gennaio a partire dalle 15.00 andrà in scena la sfida della 18esima giornata tra Juventus e Cagliari. I bianconeri vogliono dimenticare in fretta la sconfitta in Supercoppa italiana contro la Lazio. I sardi vogliono tornare alla vittoria, che ormai manca dallo scorso 2 dicembre. Nelle ultime uscite stagionali sono arrivate due sconfitte contro Lazio e Udinese e il pari con il Sassuolo. Lo stesso allenatore della Juve, Maurizio Sarri, ha svelato in conferenza stampa dettagli importanti: “Abbiamo lavorato sugli errori che abbiamo commesso. Ci siamo concentrati prima su di noi, poi sul Cagliari. Contro la Lazio abbiamo sbagliato mentalmente prima che tatticamente”. La partita sarà visibile solo per gli abbonati di Sky Sport.

Juventus Cagliari streaming in diretta: dove vedere la partita

In campo oggi, lunedì 6 gennaio, alle 15 Juventus Cagliari. Il match sarà disponibile in diretta solo su Sky Sport Serie A. Inoltre, è possibile vederla in pay-per-view su Now TV. La partita sarà visibile anche in streaming tramite la piattaforma Sky Go, disponibile per pc, smartphone e tablet.

Juventus-Cagliari, le formazioni in campo

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Demiral, Bonucci, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Dybala, Ronaldo. ALL.: Sarri. A DISP.: Buffon, Pinsoglio, Rugani, De Ligt, De Sciglio, D. Danilo, Emre Can, Douglas Costa, Pjaca, Bernardeschi, Higuain.

CAGLIARI (4-3-2-1): Olsen; Faragò, Walukiewicz, Klavan, Lu. Pellegrini; Nandez, Cigarini, Rog; Joao Pedro, Nainggolan; Simeone. ALL.: Maran. A DISP.: Rafael, Pinna, Mattiello, Cacciatore, Lykogiannis, Birsa, Ionita, Ragatzu, Deiola, Cerri.

ARBITRO: Giacomelli di Trieste