La guida in stato di ebbrezza fa le ennesime vittime della strada, con un incidente a Senigallia che porta alla morte di due donne.

Un incidente a Senigallia, in provincia di Ancona, ed attribuibile ad una persona ubriaca alla guida, ha portato alla morte di due donne.

Le vittime erano una 34enne ed una 40enne, entrambe originarie di Pesaro. Erano uscite da pochi minuti dalla discoteca ‘Megà’ di Senigallia quando questa notte un’auto a folle velocità le ha tranciato entrambe, finendo con l’ucciderle. Il fatto ha avuto luogo lungo un tratto della Strada Provinciale 360 ‘Arceviese’. Secondo la ricostruzione effettuata dalla Polizia Stradale di Ancona, le due vittime stavano camminando sul ciglio della strada.

Incidente Senigallia, morte sul colpo le due donne investite

All’improvviso è sopraggiunta un’auto ad alta velocità che le ha centrate in pieno. Le donne sono morte sul colpo, con i loro corpi trovati all’interno di un campo che si staglia ai lati della carreggiata. Ubriaco fradicio il conducente dell’auto. Si tratterebbe di un cittadino italiano risultato positivo al test di rilevamento di alcolici e di sostanze stupefacenti. I livelli riscontrati sono risultati di gran lunga superiori rispetto ai livelli massimi fissati a norma di legge. Proprio l’automobilista però si è fermato per prestare i primi soccorsi, e ha telefonato al 118. Rischia comunque una condanna per duplice omicidio stradale.

