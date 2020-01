Una ragazza romana sopravvissuta all’incidente in Alto Adige in cui hanno perso la vita 6 turisti tedeschi ha raccontato quello che è successo.

Questa mattina è giunta la notizia che Stefan Lechner, 28 enne alla guida dell’Audi tt che ha causato la strage a Brunico, in Alto Adige, è stato arrestato con l’accusa di omicidio stradale. Il giovane stava guidando a velocità sostenuta per andare dalla fidanzata con la quale aveva litigato. Passando nei pressi di un locale, l’automobilista non ha fatto in tempo ad evitare i pedoni che stavano attraversando la strada e li ha travolti.

A causa dell’incidente sono morti sei ragazzi tedeschi (di appena 20 anni) e altri 11 sono rimasti feriti. Dai test effettuati sul conducente dopo l’incidente si è scoperto che il suo tasso alcolico nel sangue era di 1,98 (quattro volte sopra il livello consentito). Il ragazzo ha spiegato che stava andando a parlare con l’ex fidanzata e quando gli è stato comunicato il bilancio del tragico incidente ha rivelato di volersi suicidare.

Incidente in Alto Adige, 26enne romana racconta la strage

Nelle scorse ore il sito d’informazione ‘Fanpage‘ ha condiviso la testimonianza di una ragazza romana sopravvissuta alla strage. La giovane, 26 anni, si trovava nella località montana in vacanza con un gruppo di amici ed è uscita dallo stesso locale in cui si trovavano le vittime pochi istanti dopo. Questione di attimi, dunque, e sarebbe potuta essere tra le vittime.

Ferita ad una gamba ma fuori pericolo, ai media la giovane ha spiegato lo sgomento provato nel trovarsi davanti a quella scena: “È stata la notte peggiore della mia vita. Quando quella macchina ha centrato la folla in strada sembrava il terremoto, una scena di guerra. Volavano schegge di vetro, pezzi di carrozzeria. E poi quei corpi a terra: erano ovunque. Io non avevo mai visto dei cadaveri. Le luci delle volanti illuminavano la strada e non si sentivano che sirene, urla disperate”.