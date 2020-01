Incendi Australia | raccoglie fondi vendendo scatti suoi senza veli | è boom FOTO

Una modella ed influencer ha lanciato una raccolta fondi per aiutare a limitare i danni degli incendi in Australia. E ha riscosso enorme successo così.

Ha voluto dare una mano concreta contro i terribili incendi in Australia che stanno devastando da giorni e giorni la parte meridionale dell’immenso Paese dei Canguri. E ci è riuscita, facendo parlare di sé per l’iniziativa intrapresa.

Lei si chiama Kaylen Ward, è una modella statunitense che vive a Los Angeles e che gira il mondo grazie alla sua professione. Nel tempo libero però si diletta a fare la influencer. Le immagini dei devastanti roghi che stanno flagellando l’Australia deve averle toccato il cuore. Infatti la bellissima Kaylen ha organizzato una raccolta fondi tra i suoi followers, ovviamente quasi del tutto maschi. E ha promesso loro di inviare foto di sé in pose succinte e senza vestiti, in cambio di donazioni da 10 dollari. La proposta è giunta attraverso i suoi profili personali Twitter ed Instagram, dove si fa chiamare ‘The Naked Philanthropist’. Questa riffa ha portato all’ottenimento di più di mezzo milione di dollari, al cambio più di 446mila euro.

I’m sending nudes to every person who donates atleast $10 to any one of these fundraisers for the wildfires in Australia. Every $10 you donate = one nude picture from me to your DM. You must send me confirmation that you donated.

Please RT #AustraliaOnFire #AustraliaFires pic.twitter.com/VIgzCUy6Wf

— THE NAKED PHILANTHROPIST (@lilearthangelk) January 4, 2020