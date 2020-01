La moglie di Antonio Nocerino non ha gradito la risposta di Ibrahimovic sul feeling trovato con il marito nell’ultima stagione in rossonero dello svedese.

Nemmeno il tempo di scendere in campo e Zlatan Ibrahimovic fa già discutere. Il campione svedese ha rilasciato venerdì mattina le sue prime dichiarazioni ufficiali da calciatore del Milan. Nel corso della conferenza stampa, lo svedese ha parlato del suo precedente addio ai rossoneri, di come sarebbe voluto rimanere a Milano e dell’ultima stagione in rossonero. Ma anche delle sue prospettive per questo ritorno e del contributo che potrebbe dare alla squadra di Pioli sia in campo che nello spogliatoio.

Inevitabile che gli si facesse una domanda sul feeling che nella stagione 2011/2012 ha sviluppato con Antonio Nocerino. I giornalisti gli hanno chiesto se nella rosa attuale c’è un centrocampista con le caratteristiche adatte a sostituire il suo partner preferito di quell’annata. Nel rispondere al quesito Ibra ha cominciato con una battuta: “Lui si è trovato bene con me per quanti assist gli ho fatto”, suscitando l’ilarità collettiva.

Ibrahimovic, la risposta di Lady Nocerino: “Bello, gli hai fatto solo 3 assist”

Se il mondo Milan si gode il ritorno di Ibra e questo pomeriggio San Siro lo vedrà in campo a partita in corso (lo svedese parte dalla panchina), non tutti hanno gradito la battuta su Nocerino. Dopo la conferenza stampa, infatti, la moglie dell’ex calciatore ha voluto rispondere allo svedese con una stories su Instagram in cui mostra un dito medio a Ibra e in cui si legge: “Comunque gli hai fatto solo 3 assist, belloooo”. Chiaramente Zlatan non voleva sminuire la stagione del compagno di squadra, ma solo fare una battuta delle sue. Dopo infatti ha aggiunto come Nocerino abbia avuto l’intelligenza calcistica di sfruttare al meglio le sue doti per farsi trovare sempre pronto in zona rete.