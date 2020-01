Zlatan Ibrahimovic al Milan: ovazione al suo ingresso in campo a San Siro, dopo 2794 giorni di assenza dal terreno di gioco milanese.

Dopo 2794 giorni Zlatan Ibrahimovic torna a giocare in Serie A: al 55esimo entra in campo contro la Sampdoria. Doppio cambio per il Milan. Fuori Piatek e Bonaventura, entrano Ibra e Leao, un grande ritorno e una scommessa per il futuro.

Leggi anche –> Ibrahimovic-Milan: ufficiale! I dettagli del contratto

Leggi anche –> Helena Seger, chi è: vita privata e carriera della compagna di Ibrahimovic

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

La prima partita di Ibrahimovic dopo il ritorno al Milan

Dopo sette minuti in campo, Ibrahimovic si fa già vedere con un colpo di testa, che però è centrale e facile preda di Audero. Successivamente, lo svedese classe 1981 – che ha firmato per sei mesi con possibile rinnovo – ci prova con un paio di cross morbidi in area. Il più pericoloso innesca Leao, che però si fa ancora parare da un ottimo Audero.

L’ingresso in campo di Zlatan Ibrahimovic è stato salutato da una vera e propria ovazione da parte del pubblico di San Siro. Già in rossonero dal 2010 al 2012, Ibra fu il protagonista assoluto di quello che è stato l’ultimo scudetto vinto dalla squadra milanese nel 2010/2011. I suoi numeri in carriera lo hanno reso senza dubbio uno dei migliori attaccanti degli ultimi vent’anni di storia del calcio mondiale.