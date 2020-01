Francesco Gabbani, chi è: età, carriera, vita privata del cantautore

Tra gli artisti emergenti nel panorama musicale italiano Francesco Gabbani è sicuramente ai primissimi posti. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui.

Francesco Gabbani è uno dei cantanti più apprezzati dell’odierno panorama musicale italiano. Il grande pubblico ha avuto modo di conoscerlo soprattutto grazie al Festival di Sanremo, la prestigiosa competizione che lo ha visto protagonista ben due volte: nel 2016, quando ha trionfato nell’edizione Nuove proposte con il brano Amen, e l’anno successivo, quando ha vinto nella sezione Big con Occidentali’s Karm, canzone-tormentone che lo ha definitivamente consacrato. Conosciamolo più da vicino.

L’identikit di Francesco Gabbani

Francesco Gabbani è nato il 9 settembre del 1982 sotto il segno della Vergine, a Carrara (Toscana). E’ cresciuto in una famiglia proprietaria di un negozio di strumenti musicali, e già a 4 anni ha iniziato a suonare la batteria, mentre a 9 anni è passato alla chitarra. Col tempo ha imparato a scrivere e comporre musica e oggi è in grado di suonare 4 strumenti: batteria, chitarra, pianoforte e basso. Ha un cane che si chiama Ettore ed è spesso protagonista dei suoi scatti su Instagram.

Negli anni della sua formazione ha suonato soprattutto blues, funk e jazz. A 18 anni ha firmato un contratto discografico con il progetto Trikobalto. Con la band ha prodotto due album, arrivando a suonare anche in Francia. Nel 2010, però, Gabbani ha deciso di lasciare il gruppo per tentare una carriera solista. Nel 2011 ha lanciato ben quattro singoli: Italia 21, Un anno in più, Estate e Maledetto amore. Il suo primo album è arrivato nel 2014, con il titolo di Greitist Iz, che contiene uno dei suoi primi successi, I dischi non si suonano.

La vera svolta è arrivata però a Sanremo Giovani. Nel 2015 Gabbani ha superato il concorso canoro con il brano Amen ed è arrivato sul palco dell’Ariston tra le Nuove Proposte. Inizialmente eliminato dopo aver perso una sfida con la cantante Miele, è poi stato riammesso a causa di un problema tecnico nella sala stampa, è arrivato in finale e ha vinto il Festival, conquistando anche il premio della Critica Mia Martini, il premio Sergio Bardotti per il Miglior testo e il premio Emanuele Luzzati. Il singolo ha ottenuto un grande successo a livello commerciale, anticipando l’album Eternamente ora, uscito nel febbraio 2016. Quell’anno Gabbani ha aperto i concerti di artisti come Franco Battiato, Francesco Renga, Simply Red e Anastacia. A Sanremo 2017, per la prima volta tra i Big, ha portato Occidentali’s Karma, eseguita insieme al ballerino Filippo Ranaldi vestito con un costume da scimmia. Il pezzo è diventato subito un tormentone e gli ha permesso di vincere il Festival davanti a Fiorella Mannoia con Che sia benedetta e a Ermal Meta con Vietato morire.

Dopo la sua vittoria al Festival di Sanremo 2017 Francesco Gabbani si è inginocchiato di fronte a Fiorella Mannoia: “Un gesto spontaneo – ha raccontato lui stesso al Corriere della Sera -. Mi sentivo quasi in colpa. Dopo mi hanno buttato su un Van dai vetri scuri; alzo lo sguardo e vedo di nuovo lei, Fiorella. È stata molto carina, ma si intuiva la grande delusione: aveva partecipato con l’idea di vincere. Avrei voluto scomparire: i cinque minuti più imbarazzanti della mia vita”.

Oggi il lavoro porta Francesco Gabbani a spostarsi molto: spesso si reca a Milano o a Roma, mentre quando è in tournée ovviamente calca i palchi di tutta Italia e non solo. Quando può, però, torna a casa sua, dove vivono i suoi cari, a Carrara. Nonostante abbia fatto successo “tardi”, il cantante ha sempre creduto nella musica, lavorando come musicista, strumentista e compositore, ma sempre restando molto legato alle sue radici: e alla fine il suo impegno e la sua costanza lo hanno premiato.

Per quanto riguarda la vita privata, Francesco Gabbani è legato da diversi anni alla tatuatrice Dalila Lardella. La sua fidanzata ha un tatuaggio raffigurante la scimmia “alter ego” del cantante. Lui, invece, non possiede tatuaggi. In un’intervista al magazine F Gabbani ha dichiarato di essere estremamente fedele e che non tradirebbe mai la propria compagna: “Sono molto fedele, per me è automatico: se condividi un rapporto con qualcuno deve essere basato sulla fiducia reciproca. Non tradirei mai la mia compagna. Sennò meglio star soli a divertirsi”. “Le liti tra noi spesso si concludevano con lei che usciva di casa urlando”, ha inoltre confessato il cantante a Vanity Fair. “Abbiamo rischiato di lasciarci più volte, con lei che mi diceva “Guarda che se me ne vado tu rimani solo, perché non so chi altra ti può sopportare. Dopo quattro anni di convivenza, mi torna difficile immaginare la mia vita senza Dalila al fianco”.

