Francesca Schiavone “batte” il tumore: “Felicità, stanno crescendo tanto!”

Buone, anzi ottime notizie da Francesca Schiavone. La tennista sta sempre meglio e assapora passo dopo passo la sua nuova vita, ora che ha sconfitto il tumore maligno di cui ha raccontato solo poco tempo fa. Dopo aver documentato e commentato sui social ogni seduta in palestra, ogni allenamento e ogni discesa sugli sci durante le vacanze natalizie, la Leonessa vincitrice del Roland Garros nel 2010 ha postato un’altra immagine per condividere la gioia con i suoi tanti e affezionatissimi followers.

La rivincita di Francesca Schiavone

Nell’ultima foto pubblicata sui social Francesca Schiavone mostra i capelli che stanno ricrescendo dopo la chemioterapia e scrive entusiasta: “Felicità, stanno crescendo tanto! Felicità”. Era il 13 dicembre scorso quando, sempre via Instagram, l’atleta aveva raccontato di essere stata colpita da un tumore maligno e di averlo superato, grazie alle cure e al suo coraggio. Ora la sua vita sta pian piano tornando alla normalità e ogni piccolo progresso segna un traguardo da festeggiare. Va da sé che sono tantissimi i like per lei e, tra la valanga di commenti, spicca quello dell’amica e collega Flavia Pennetta: “e andiamooooooo”.

Visualizza questo post su Instagram Felicita🎉 crescono tanto 🔥🍾felicità Un post condiviso da Francesca Schiavone (@francescaschiav1) in data: 6 Gen 2020 alle ore 9:30 PST

