Bologna Fiorentina in streaming: dove vederla in diretta tv e web, formazioni ufficiali. Tutto quello che dovete sapere sul match del Dall’Ara.

Epifania di Serie A. Lunedì 6 gennaio a partire dalle 12.30 andrà in scena il lunch-match della 18esima giornata tra Bologna e Fiorentina. Momento delicato in casa viola: dopo l’esonero di Montella, Iachini vuole iniziare alla grande la sua avventura con il club toscano. I padroni di casa, invece, vogliono collezionare la terza vittoria consecutiva dopo i successi contro Lecce e Atalanta. La partita sarà visibile solo per gli abbonati a Dazn.

Bologna Fiorentina streaming in diretta: dove vedere la partita

In campo oggi, lunedì 6 gennaio, alle 12.30 Bologna Fiorentina. Il match sarà disponibile in diretta solo su Dazn.

Bologna Fiorentina, le formazioni in campo

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Danswil; Poli, Medel; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio. ALL.: Mihajlovic. A DISP.: Da Costa, Sarr, Mbaye, Paz, Corbo, Skov Olsen, Schouten, Svanberg, Stanzani, Santander, Juwara.

FIORENTINA (3-4-1-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Benassi, Pulgar, Dalbert; Castrovilli; Vlahovic, Chiesa. ALL.: Iachini. A DISP.: Terracciano, Venuti, Ranieri, Ceccherini, Cristoforo, Zurkowski, Badelj, Boateng, Ghezzal, Sottil, Pedro, Brancolini.

ARBITRO: Valeri di Roma