Atalanta Parma in streaming: dove vederla in diretta tv e web, formazioni...

Atalanta-Parma in streaming: dove vederla in diretta tv e web, formazioni ufficiali. Tutto quello che dovete sapere sul match del Gewiss Stadium di Bergamo.

Lunedì 6 gennaio a partire dalle 15.00 andrà in scena la sfida della 18esima giornata tra Atalanta e Parma. I padroni di casa vogliono continuare a sognare in grande dopo la cinquina rifilata al Milan prima della sosta natalizia. Prima parte di stagione davvero importante anche per la compagine di D’Aversa, che si trova attualmente al settimo posto in classifica con 25 punti. Un match d’alta quota, che potrebbe riservare anche qualche sorpresa.

La partita sarà visibile solo per gli abbonati a Dazn.

Scopri lo sport live e on demand su DAZN. CLICCA QUI per attivare il tuo abbonamento

Atalanta Parma streaming in diretta: dove vedere la partita

In campo oggi, lunedì 6 gennaio, alle 15 Atalanta Parma. Il match sarà disponibile in diretta solo su Dazn. Scopri lo sport live e on demand su DAZN. Clicca qui per attivare il tuo abbonamento.

Attiva ora il tuo abbonamento a 9,99€/mese. Non perderti il grande calcio internazionale in esclusiva e in diretta. Con DAZN hai inoltre 3 partite di Serie A TIM a giornata in esclusiva e tutta la Serie BKT IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND: abbonati subito!

Atalanta Parma, le formazioni in campo

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini, Toloi, Djimsiti, Palomino; Hateboer, Freuler, De Roon, Gosens; Malinovskyi, Gomez, Ilicic. All. Gasperini

PARMA (4-3-1-2): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Pezzella; Kucka, Hernani, Barillà; Grassi; Kulusevski, Sprocati. All. D’Aversa

ARBITRO: Fabrizio Pasqua di Tivoli