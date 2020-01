Stasera in tv – Che ci faccio qui su Rai 3: stasera il viaggio è in periferia

Alla domanda di Che ci faccio qui, Iannacone Domenico risponde senza filtro con le sue quattro puntate speciali dedicate alle periferie di Scampia, a Napoli, e di San Basilio, a Roma

Che ci faccio qui con Iannacone è entrato a gamba tesa nel nuovo anno lanciando quattro puntate su due delle periferie più famose e malfamate d’Italia.

Il conduttore con le inchieste si sofferma a osservarle e comprenderle, mettendone in luce tutti i lati. Scampia e San Basilio infatti sono due aree periferiche, diverse e in un certo abbandonate rispetto al centro città. Due luoghi distanti che hanno una cosa in comune: luci e ombre più intense rispetto a quelle di tutti gli altri.

Che ci faccio qui su Rai 3: sia una domanda che una risposta

La puntata di oggi di Che ci faccio qui, inchiesta documentario condotta da Domenico Iannacone, andrà in onda su Rai 3 a partire dalle ore 23.10. L’episodio, parte delle quattro dedicate nello speciale interamente dedicate alle famose periferie di Scampia e San Basilio, prende il via dal racconto di Davide Cerullo, ex camorrista:

“Non sapevo cosa fosse il valore della vita. Quello che valeva per me in quella vitaccia era cosa pensava il boss di me: se io per lui valevo, se io per lui contavo, se io per lui ero utile, se lui di me si fidava. Se io gli davo fiducia.”

La domanda che si pone la trasmissione è se nascere in una determinata famiglia segni il nostro essere e con questo il nostro stesso percorso di vita.

L’estratto del racconto dell’oggi scrittore Davide Cerullo mostra come da giovane si sia mosso inconsapevolmente in base a quel poco che conosceva della vita.

Sottilmente, le inchieste mostrano come le nostre azioni, quelle che siamo abituati a credere parte di una scelta personale, spesso siano determinate più dal contesto che da noi stessi.

