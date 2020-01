Roma Torino in streaming: dove vederla in diretta tv e web, formazioni...

Roma Torino in streaming: dove vederla in diretta tv e web, formazioni ufficiali. Tutto quello che dovete sapere sul match dell’Olimpico.

Ultima partita di oggi domenica 5 gennaio vede in campo la Roma di Fonseca contro il Torino di Mazzarri. I giallorossi devono rispondere alla Lazio vittoriosa oggi a Brescia per rimanere a contatto con le zone alte della classifica. Il Torino deve uscire definitivamente dalla crisi e capire che tipo di campionato vuole fare. Deve guardare all’Europa o si accontenta di un torneo senza patemi a metà classifica? La partita sarà visibile solo per gli abbonati a Dazn.

Roma Torino streaming in diretta: dove vedere la partita

In campo stasera la quarta e la decima della classifica del campionato di Serie A. Il match sarà disponibile in diretta solo su Dazn, visibile anche a pagamento sul canale 209 di Sky.

Roma Torino, le formazioni in campo

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Perotti; Dzeko.

A disposizione: Mirante, Fuzato, Jesus, Cetin, Spinazzola, Mkhitaryan, Under, Kalinic, Antonucci.

All.: Paulo Fonseca.

Torino (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Djidji; De Silvestri, Lukic, Rincon, Aina; Berenguer, Verdi; Belotti.

A disposizione: Rosati, Ujkani, Bonifazi, Buongiorno, Laxalt, Adopo, Meite, Zaza

All.: Walter Mazzarri.

Arbitro: Di Bello

Assistenti: Schenone – Vecchi

IV uomo: Chiffi

VAR: Abisso

AVAR: Costanzo