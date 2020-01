Chi era Piersanti Mattarella: carriera e vita privata del politico italiano

Conosciamo meglio la storia di Piersanti Mattarella: tutte le curiosità sulla carriera e vita privata del politico italiano assassinato

Piersanti Mattarella nasce a Castellammare del Golfo il 24 maggio 1935. Secondogenito di Bernardo, fratello maggiore di Sergio, 12º Presidente della Repubblica Italiana. Studia Roma al San Leone Magno, dei Fratelli maristi.

Dopo l’attività nell’Azione Cattolica, si dedica alla carriera politica nella Democrazia Cristiana molto vicino alla corrente politica di Aldo Moro. Diventa assistente ordinario di diritto privato all’Università di Palermo. Durante le elezioni regionali del 1967 è stato eletto deputato all’Assemblea regionale siciliana, nel collegio di Palermo con più di trentaquattromila preferenze. Poi entra a far parte della Commissione Legislativa regionale, della Giunta per il Regolamento e della Giunta per il Bilancio venendo nominato. Viene eletto membro della Commissione speciale incaricata di riformare la burocrazia regionale, divenendo relatore della legge di riforma. Successivamente viene nuovamente eletto per due legislature (1971, con più di quarantamila preferenze, e 1976, con quasi sessantamila preferenze).

Dal 1971 al 1978 è assessore regionale alla Presidenza con delega al Bilancio nelle diverse giunte presiedute da Mario Fasino, Vincenzo Giummarra e Angelo Bonfiglio. Nel 1978 è presidente della Regione Siciliana con 77 voti su 100, il risultato più alto della storia dell’Assemblea. Il 6 gennaio 1980, in Via della Libertà a Palermo, perse la vita a causa di colpi di pistola di un sicario che si avvicinò al finestrino della sua Fiat 132. Le indagini stabilirono che ad ordinare l’uccisione era stata Cosa Nostra, a causa dell’opera di ammodernamento intrapresa da Piersanti Mattarella e dei contrasti con Vito Ciancimino (referente politico dei Corleonesi) che ha siglato un patto di collaborazione con Salvo Lima.

Chi era Piersanti Mattarella: vita privata

Sposato con Irma Chiazzese Piersanti aveva due figli: Maria e Bernardo, quest’ultimo deputato all’Assemblea regionale siciliana dal 2008.