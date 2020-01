Giovanni Storti, chi è: età, carriera, vita privata dell’attore comico

Giovanni Storti è uno dei componenti del popolare trio “Aldo, Giovanni e Giacomo”. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui.

Giovanni Storti è un brillante comico, attore, sceneggiatore e scrittore italiano, noto soprattutto per essere uno dei componenti del popolare trio comico “Aldo, Giovanni e Giacomo”. Conosciamolo più da vicino.

L’identikit di Giovanni Storti

Giovanni Storti è nato a Milano il 20 febbraio 1957. Alle spalle ha una lunga e brillante carriera da attore, segnata principalmente dal sodalizio con Aldo Baglio (dal 1982) e poi, dal 1991, anche con Giacomo Poretti.

In particolare, Giovanni Storti ha lavorato per diversi anni in Sardegna (a partire dal 1985) presso il Palmasera Village Resort di Cala Gonone insieme con Marina Massironi, Aldo e Giacomo. All’epoca formava con Aldo il duo I suggestionabili. Nel suo entourage c’erano anche gli allora giovanissimi Stefano Belisari (Elio e le Storie Tese) Giorgio Porcaro, Mario Zucca, Marino Guidi, Eraldo Moretto e altri.

Oltre questo, Giovanni Storti ha portato avanti l’attività di insegnamento di acrobazia teatrale presso la Civica Scuola d’Arte Drammatica di Milano e curato i movimenti dello spettacolo Pugacev di Franco Branciaroli. Nel 1989 è stato regista dello spettacolo “Non parole ma oggetti contundenti” scritto da Giacomo. Grande tifoso interista, è anche un maratoneta e ha partecipato a diverse competizioni, tra cui una nel Sahara. Pratica inoltre il tai chi presso la scuola Chang di Milano.

Per quanto riguarda la vita privata, Giovanni Storti è sposato con Annita Casolo, che lo ha reso papà di Clara e Mara. Le due figlie sono comparse sul grande schermo in occasione di due film: “Chiedimi se sono felice” e “Il cosmo sul comò” (nell’episodio Milano Beach recitano nella parte delle figlie di Giovanni). Clara ha inoltre preso parte allo spettacolo “The Best of Aldo, Giovanni e Giacomo” per celebrare i 25 anni di carriera del mitico trio.

Ricordiamo inoltre che nel 2013 Giovanni Storti ha recita nel film “Ci vuole un gran fisico in coppia” con Angela Finocchiaro, e per la prima volta in tanti anni senza recitare insieme con Aldo e Giacomo Poretti nonostante abbiano partecipato tutti e tre al film. Restano celebri, tra i suoi personaggi, Nico (un uomo sardo di temperamento sanguigno e dal forte accento, vivace sostenitore dell’autonomia linguistica e tifoso del Cagliari), Johnny Glamour (un dj balbuziente e inesperto in musica, apparso nel programma televisivo Mai dire Gol), Pdor (la personificazione di un Dio logorroico che racconta improbabili avventure agli sfortunati che lo incontrano), Professor Alzheimer (un chirurgo affetto dall’omonima malattia, incompetente e negligente, che causa sempre danni ai pazienti in cura).

Last but not least, Giovanni Storti è stato insignito dell’Ambrogino d’oro, prestigioso riconoscimento della città di Milano ai propri cittadini illustri. E nel luglio del 2014 ha vinto il premio Bancarella Sport con Corro perché mia mamma mi picchia scritto insieme con Franz Rossi (Mondadori 2013). Ha pubblicato altri due libri sempre con Mondadori: Una seducente sospensione del buon senso (2015) e Niente panico, si continua a correre (2018).

