Giacomo Poretti, chi è: età, carriera, vita privata del comico e attore

Giacomo Poretti è uno dei componenti del celebre trio comico “Aldo, Giovanni e Giacomo”. Ecco tutto quello che c’è da sapere su di lui.

Giacomo Poretti è un brillante comico, attore e sceneggiatore italiano, noto soprattutto per essere uno dei componenti del celebre trio “Aldo, Giovanni e Giacomo”. Conosciamolo più da vicino.

Leggi anche –> Aldo, Giovanni e Giacomo, il primo svela: “Ci siamo presi una pausa” – VIDEO

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

L’identikit di Giacomo Poretti

Giacomo (all’anagrafe Giacomino) Poretti è nato il 26 aprile 1956 a Villa Cortese, nel Legnanese, in una famiglia di operai. Da piccolo, frequentando l’oratorio della suo paese, si è appassionato al teatro e tra gli 8 e gli 11 anni ha cominciato a recitare, cercando senza successo di entrare nella compagnia I Legnanesi.

Abbandonati gli studi da geometra per andare a lavorare in fabbrica come metalmeccanico, Giacomo Poretti a 18 anni entra all’Ospedale civile di Legnano come infermiere per evitare il servizio militare (e tale sarà la sua professione per 11 anni: diventerà caposala del reparto di neurologia). Nel frattempo si dedica al cabaret e all’attività politica come militante di Democrazia Proletaria, diplomandosi nel 1983 alla scuola teatrale di Busto Arsizio.

Giacomo Poretti esordisce sul palcoscenico interpretando Francesco Sforza ne Il conte di Carmagnola di Alessandro Manzoni, mentre riscuote grande successo con il personaggio autoironico dell’alto e slanciato ufficiale Sarelli in Questa sera… di Luigi Pirandello. Nel 1984 forma con l’allora fidanzata Marina Massironi il duo cabarettistico Hansel e Strüdel.

Nel 1985, lasciato il lavoro ospedaliero, Giacomo Poretti comincia a lavorare come capovillaggio in Sardegna presso il Palmasera Village Resort di Cala Gonone, insieme alla stessa Massironi. E’ proprio qui che conosce per la prima volta Aldo Baglio e Giovanni Storti, i quali all’epoca formavano il duo “I Suggestionabili”. Di quel gruppo di animatori facevano parte altri promettenti giovani tra cui Stefano Belisari, Giorgio Porcaro, Mario Zucca, Marino Guidi, Eraldo Moretto, tutti poi diventati professionisti di successo.

Leggi anche –> Chi è Aldo Baglio: età, vita privata, storia e carriera dell’attore siciliano

Giacomo Poretti partecipa quindi a diverse produzioni televisive, tra cui Star 90, i telefilm Professione vacanze con Jerry Calà, e Don Tonino con Andrea Roncato, Gigi Sammarchi e Manuel De Peppe, e nel 1989 scrive lo spettacolo Non parole, ma oggetti contundenti, con la regia di Storti. Nel 1991 quest’ultimo lo convince a debuttare insieme a Baglio al Caffè Teatro di Verghera di Samarate, nel Varesotto, con lo show Galline vecchie fan buon brothers: è l’inizio del fortunato sodalizio del trio comico “Aldo, Giovanni e Giacomo”.

Nel 2018 Giacomo Poretti debutta come conduttore su TV2000 con il programma Scarp de’ tenis – Incontri sulla strada, dove racconta in chiave televisiva le storie dell’omonimo giornale di strada italiano. Nel 28 settembre 2018 ha inaugurato una tournée con lo spettacolo teatrale Fare un’anima diretto da Andrea Chiodi. Dal 2019 dirige il Teatro DeSidera Oscar a Milano assieme allo scrittore Luca Doninelli e a Gabriele Allevi.

Per quanto riguarda la vita privata, Giacomo Poretti è stato sposato con Marina Massironi, attrice che ha collaborato spesso con il trio, e si è unito in seconde nozze a Daniela Cristofori, da cui ha avuto un figlio. Per il resto, è impegnato da anni nel Centro culturale “San Fedele” di Milano, dove organizza assieme alla moglie incontri culturali e spirituali. E dal gennaio 2009 cura la rubrica “Scusate il disagio” su Popoli, mensile dell’ordine dei Gesuiti. È stato insignito dell’Ambrogino d’oro, prestigioso riconoscimento della città di Milano ai propri cittadini illustri. Last but not least, a gennaio 2019 risultava essere socio di minoranza del Football Club Internazionale Milano con 1.400 azioni.

EDS