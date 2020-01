Fedez malore | la Ferragni | “Ha urlato tutta la notte” FOTO

Chiara Ferragni su Fedez ed il malore avuto dal rapper durante la vacanza della coppia a Dubai. “Mi sono preoccupata molto, è stato bruttissimo”.

Fedez malore, è successo a Dubai, durante il pernottamento della coppia più glamour dello showbiz italiano. Addirittura al 30enne milanese si è resa necessaria l’applicazione di una flebo. Chiara Ferragni fa sapere attraverso alcune storie pubblicate sul suo profilo Instagram che il marito ha accusato dei dolori forti ed incessanti. Questo ha spinto lei a chiamare i soccorsi. “Ha urlato per tutta la notte. Colpa di una indigestione, diceva in continuazione ‘basta, basta…’. Ed il diretto interessato fornisce anche la sua versione dei fatti. “Tutto è finito con me che ho vomitato questa mattina”.

Fedez malore: “Ho vomitato tutto stamattina”

Tutto è bene quel che finisce bene. E la coppia si sta veramente divertendo, nonostante questo imprevisto. Con Fedez e la Ferragni ci sono anche il loro figlioletto Leone e diversi tra parenti stretti ed amici.

