Emily Ratajkowski, la foto a 14 anni e il messaggio che colpisce i followers. La modella londinese ha pubblicato una fotografia su Instagram diversa dal solito e corredata da un messaggio speciale.





Attraverso una fotografia pubblicata sul proprio profilo Instagram, la splendida modella Emily Ratajkowski ha mostrato il proprio corpo a 14 anni e ha colpito tutti i suoi followers con un messaggio profondo.

Emily Ratajkowski, sui social la foto a 14 anni e il messaggio profondo

Ha 28 anni la bellissima modella Emily Ratajkowski e oggi ha voluto stupire tutti i propri seguaci in rete pubblicando una fotografia di quando di anni ne aveva esattamente la metà, ovvero 14. Questo poiché l’intento della modella era proprio quello di mostrare come il proprio fisico non abbia subito interventi di chirurgia estetica e sia esattamente come era allora.

Ma all’immagine in questione la Ratajkowski ha voluto anche associare un messaggio che sia da monito alle ragazze più giovani e diventi una sorta di lezione ad andare oltre alle apparenze, protagoniste di questa società.

Emily ha avviato la propria sfolgorante carriera sfilando per Marc Jacobs nel 2015, collaborando successivamente anche con Miu Miu, Dolce e Gabbana e Versace e recitando in alcuni film, tra cui L’amore bugiardo – Gone girl. Il suo profilo Instragram vanta oggi 25 milioni di followers. Proprio a loro la modella londinese ha voluto rivolgersi oggi pubblicando un post diverso dal solito.

Emily, oltre a mostrare quanto il proprio corpo perfetto sia naturale e non si sia mai sottoposto alla chirurgia estetica, ha parlato anche di “bellezza interiore”, dell’anima al di dietro del corpo, che è la parte più importante di ognuno di noi.

Il messaggio della modella sui social

Nel post la modella ha spiegato come: “Ero solo una bambina in questa immagine e speravo che il mondo mi incoraggiasse a essere qualcosa di più del mio solo corpo”. Proseguendo ancora: “Fortunatamente, ho scoperto le parti di me che sono senza dubbio più importanti dell’essere sexy, ma sei hai 14 anni e stai leggendo questo post, per ora non preoccuparti di tutto questo. Leggi molti libri e sappi che ciò che vedi su Instagram è solo una piccola parte di esseri umani più completi e meravigliosamente complessi”.