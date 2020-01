Domenica Live, ascolti, ospiti e anticipazioni di oggi 5 gennaio

A Domenica Live la sorpresa fatta a Mercedersz Henger sembrava aver messo fine alla lite con la madre Eva ma oggi 5 gennaio ne sapremo di più sulla vicenda

Il contenitore domenicale firmato Mediaset continua ad affidarsi alla capitana Barbara D’Urso e a ragione, dato che gli ascolti di Domenica Live confermano l’ampio gradimento da parte del pubblico. Per esempio, spesso ospite di Domenica Live è Marco Carta che ha raccontato molto di sé durante la stagione. Anche altre sono state le presenze fisse in puntata, Vip di cui abbiamo seguito le vicende a 360 gradi sino a oggi.

Su Canale 5 a partire dalle ore 17.20 inizierà il Rewind che ci porterà a ripercorrere tutte le storie narrate e a cui abbiamo assistito, ma con qualche retroscena in più.

Domenica Live: oggi gli ospiti sono in Rewind

Nella prossima puntata, ossia domenica 12 gennaio, Domenica Live inizierà a concentrarsi probabilmente su accadimenti, dettagli e rumors riguardanti i protagonisti del Grande Fratello Vip. Il Rewind di oggi, infatti, nulla a che fare con le voci che volevano la fine dello show. Barbara D’Urso, anche ora che non è più in vigore la sfida Domenica in vs Domenica Live, si scontra comunque con una degna avversaria. Francesca Fialdini con il suo programma però non è riuscita a distruggere lo spirito partenopeo della conduttrice, la quale ha promesso ai suoi spettatori:

“Io non vi lascio, anche la domenica pomeriggio sarò con voi!”

I protagonisti della stagione 2019/2020

Le storie dei personaggi che hanno caratterizzato la stagione continueranno e si evolveranno. L’ingrediente segreto dello show di Barbara D’Urso è infatti questo. La narrazione degli eventi cambia proprio davanti agli occhi dello spettatore e questo ci trasporta, in un centro senso, allo stesso vortice che coinvolge i suoi protagonisti.

Alcune delle principali star di questa edizione:

Marco Carta

Paola Caruso e Moreno Merlo

Luca Peracchi, Mercedesz e Eva Henger

Floriana Secondi

tutti i Vip ballerini per un giorno di Domenica Alive

