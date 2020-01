Aurora Ramazzotti, l’ultima foto alle Maldive con un bikini minuscolo

Oggi è l’ultimo di vacanza alle Maldive per Aurora Ramazzotti, che si gode gli ultimi momenti in spiaggia indossando un bellissimo costume da bagno.

Durante la vacanza alle Maldive in compagnia del fidanzato Goffredo, probabilmente offerta dal padre Eros, Aurora Ramazzotti non si è mai allontanata dai suoi followers di Instagram. Con loro la ragazza ha interagito assiduamente i giorni scorsi e anche poche ore fa, postando foto di se stessa o in compagnia del fidanzato. Poco fa la giovane ragazza ha condiviso sul suo profilo Instagram una bellissima foto in costume da bagno, mostrando il fisico scolpito da tutte le numerose sedute di allenamento che la ragazza svolge quotidianamente.

Aurora Ramazzotti in spiaggia in costume da bagno, i followers sconvolti

Sono moltissimi i followers “sconvolti” dalle dimensioni del bikini, che effettivamente è uguale a qualsiasi altro costume da bagno femminile. L’unica differenza è, appunto, il bellissimo fisico di Aurora, su cui qualsiasi capo d’abbigliamento calza a pennello. Lei sembra rendersene conto, ed è molto orgogliosa della bellezza ereditata dalla mamma e ottenuta grazie agli sforzi in palestra. Lo dimostra ogni giorno pubblicando fotografie su Instagram, anche struccata o con gli abiti sportivi.

Visualizza questo post su Instagram Last day😭😇🤩 Un post condiviso da Aurora Ramazzotti (@therealauroragram) in data: 5 Gen 2020 alle ore 12:43 PST

Ultimi giorni di vacanza per Aurora Ramazzotti

Oggi è l’ultimo di vacanza alle Maldive, lo si deduce dalla didascalia con la quale la giovane Ramazzotti ha accompagnato la foto, “Last day” appunto. Immaginiamo dunque che la ragazza si stia godendo al massimo questi ultimi momenti in spiaggia, accompagnata dall’amore dei due uomini più importanti della sua vita, prima di tornare a Milano. Anche mamma Michelle Hunziker ha scritto un commento per complimentare la figlia della sua bellezza, scrivendo “Ueillahhhh!!!!!!!!!! Che fustacchiona!! Bello il mio amore”. Aurora ha risposto in modo molto tenero: “Mi manchiiiiii domani ci vediamoooooo”. Il legame tra le due donne è sempre stato molto forte, ed entrambe saranno felicissime di rivedersi dopo le vacanze natalizie passate lontane l’una dall’altra. In tutto questo è sempre coinvolto il giovane fidanzato di Aurora, Goffredo Cerza, che sicuramente starà iniziando l’anno nuovo senza preoccupazioni o motivi di lamentela.

