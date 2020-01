Aldo, Giovanni e Giacomo, chi sono le mogli: età, foto, figli, lavoro

Scopriamo insieme chi sono le donne al fianco dei tre bravissimi attori e comici che compongono il fortunato trio “Aldo, Giovanni e Giacomo”.

Dietro un grande uomo, recita un vecchio adagio, c’è sempre una grande donna. Evidentemente è così anche per i tre brillanti attori comici che compongono il popolarissimo trio “Aldo, Giovanni e Giacomo”. Conosciamo più da vicino le loro mogli e le rispettive famiglie.

L’identikit delle mogli di Aldo, Giovanni e Giacomo

Partiamo da Annita Casolo, che ha sposato Giovanni Storti e lo ha reso papà di Clara e Mara. La loro è una famiglia molto felice e affiatata, anche sul versante professionale Le due figlie sono infatti comparse sul grande schermo in occasione di due film: “Chiedimi se sono felice” e “Il cosmo sul comò” (nell’episodio Milano Beach recitano nella parte delle figlie di Giovanni). Clara ha inoltre preso parte allo spettacolo “The Best of Aldo, Giovanni e Giacomo” per celebrare i 25 anni di carriera del mitico trio “Aldo Giovanni e Giacomo”.

Lo stesso vale per Aldo Baglio, che vive a Monza ed è sposato con la collega Silvana Fallasi. Quest’ultima, oltre a essere una moglie sempre vicina e pronta a sostenerlo, è più volte comparsa nei film del noto attore. I due hanno avuto due figli: Caterina e Gaetano, che sono a loro volta comparsi ne “Il cosmo sul comò”, riscuotendo grande apprezzamento da parte del pubblico.

Ultimo ma non per importanza Giacomo Poretti, che è stato sposato con Marina Massironi (attrice che ha collaborato spesso con il mitico trio) e si è unito in seconde nozze a Daniela Cristofori, da cui ha avuto un figlio. Giacomo e Daniela sono impegnati da anni nel Centro culturale “San Fedele” di Milano, dove organizzano assieme incontri culturali e spirituali.

