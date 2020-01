Al Bano Romina Sanremo 2020 | Malgioglio svela lo scoop | FOTO

Cristiano Malgioglio si sbilancia sull’argomento Al Bano Romina Sanremo 2020. Sul suo profilo Instagram arrivano delle parole decisive.

Al Bano e Romina insieme a Sanremo 2020. Lo svela non uno qualunque, bensì Cristiano Malgioglio. Il cantautore originario della provincia di Catania ha condiviso con la coppia musicale (ed un tempo anche di vita) il palco di Potenza in occasione de ‘L’Anno che Verrà’.

LEGGI ANCHE –> Sanremo 2020, ufficiale: Tiziano Ferro sarà ospite fisso – VIDEO

Nella trasmissione che la Rai dedica tradizionalmente al cambio dall’anno vecchio a quello nuovo, tutti loro si sono esibiti in alcuni dei più grandi successi conosciuti. Ed ora, a distanza di qualche giorno, Malgioglio annuncia sul suo profilo personale Instagram: “Al Bano e Romina a Sanremo 2020, sono pronti a sbarcare al Festival”. Tra l’altro la canzone di Al Bano e Romina è stata scritta proprio da Malgioglio, in sinergia con la Power. “Ecco il duo più internazionale pronti a sbarcare al Festival di Sanremo. Albano e Romina Power. Già pronta anche la versione del brano cantata in cinque lingue diverse. Vi dirò che il solo ritornello non uscirà facilmente nella vostra testa. I’m very happy”.

LEGGI ANCHE –> Sanremo 2020, nuove indiscrezioni: “Ecco le 10 donne che affiancheranno Amadeus”

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Al Bano Romina Sanremo 2020, possibile una partecipazione in gara

L’Adnkronos aggiunge anche che il Al Bano e la sua ex moglie, originariamente previsti come ospiti, potrebbero prendere parte alla kermesse canora addirittura come concorrenti. Il tutto nonostante la settimana scorsa sia stata ufficializzata la lista dei partecipanti che si sfideranno sul palco dell’Ariston. E solo qualche giorno fa Romina aveva glissato sull’argomento, dicendo di “non sapere ancora se ci sarò”, rispondendo alla dichiarazione di ottimismo concessa sole poche ore prima in merito da Al Bano.

LEGGI ANCHE –> Sanremo 2020 | rivelato il primo dei super ospiti internazionali