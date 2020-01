Teresa Langella, influencer e ex tronista di Uomini e Donne, si pronuncia. La scelta è arrivata.

Finalmente l’influencer di Uomini e Donne, che ha seduto sul trono del format ideato e condotto da Maria De Filippi, si pronuncia nella scelta estrema. la donna infatti scappa dai social dopo Uomini e Donne. Impazzano i fan sulla decisione della donna, ma cosa realmente sta accadendo alla Langella? Una scelta che non è ancora chiara i fan dell’influencer, tanto che dopo il suo annuncio su Instagram, lo stato di confusione nel popolo del web incalza. Sul profilo social Teresa Langella avrebbe annunciato una sua possibile gravidanza.

Teresa Langella e la foto incriminata. In dolce attesa?

L’ex tronista di Uomini e Donne annuncia il suo allontanamento dai social lo fa tramite Instagram, ma una foto del suo compagno Andrea del Corso pare dica molto più di ogni parola o supposizione dei suoi fan. Nelle storie dell’ex corteggiatore vi sarebbe una foto del pancino di Teresa, con scritto che, durante l’ultimo dell’anno, l’ex tronista avrebbe dato una grande sorpresa, facendo intendere a tutti di essere incinta.

Subito sono state tante richieste di conferma sulla veridicità della cosa. Teresa non ha risposto, ma su Instagram dà la notizia del suo allontanamento per un pò dai social; lo ha fatto salutando i suoi fan annunciando la partenza per le Maldive. Sembrerebbe proprio che dopo tutti i dubbi e gli indizi lasciati dalla coppia, la realtà era molto più semplice del previsto. Ma per adesso si attendono evoluzioni.

