Stefano Sarcinelli, chi è: carriera, curiosità e vita privata

Carriera, curiosità e vita privata di Stefano Sarcinelli: chi è il comico italiano, successo, personaggi e programmi che lo hanno reso famoso.

Nato a Bari nel 1960, Stefano Sarcinelli è un apprezzato comico e drammaturgo italiano, che ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo a 17 anni. Negli anni ’90 è attore di trasmissioni per ragazzi, ma anche autore e speaker radiofonico su Radio Kiss Kiss.

Successivamente è autore di trasmissioni seguitissime su Raidue, prima di divenirne conduttore con Convenscion e Convenscion a colori.

Carriera, successo, personaggi e programmi di Stefano Sarcinelli

Fortunato è il suo incontro con Marco Marzocca: i due danno vita a un sodalizio artistico, che li porta a esibirsi insieme a teatro e in televisione. Inoltre, sono i commentatori di alcuni programmi su GXT come Takeshi’s Castle (il ‘nuovo’ Mai Dire Banzai) e Gamebuster. Come autore, lo troviamo sia in Stracult Show, in cui peraltro imita Roberto Giacobbo, che in Stasera tutto è possibile.

Sempre con Marco Marzocca conduce alcuni programmi radiofonici di successo su Radiodue Rai. Stefano Sarcinelli è anche attore cinematografico ed è stato nel cast di film diretti tra gli altri da Antonio Albanese, Giovanni Veronesi, Eduardo Tartaglia e Maurizio Casagrande.