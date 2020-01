Ostia Nuova, pedofilo arrestato: era ricercato in tutta Europa

Finalmente è stato arrestato a Ostia Nuova il pedofilo ricercato in tutta Europa: il suo nome era conosciuto anche dalle autorità inglesi.

Una nuova buona notizia: è stato arrestato un pedofilo che era ricercato in tutta Europa. Nato e cresciuto a Nuova Ostia, il suo nome era conosciuto anche delle autorità inglesi, che avevano emesso il mandato di arresto a quelle dell’Intelligence internazionale. Successivamente il suo profilo è finito ai carabinieri del nucleo di Ostia, durante un controllo in auto. Per Pier Paolo Fadda sono arrivate così le manette venendo spedito al carcere di Regina Coeli. Tutto è partito dal lontano 2009, come svelato da Il Messaggero, visto che durante un controllo legato alla sua attività di pusher, le forze dell’ordine britanniche ravvisarono che l’uomo aveva scaricato della musica da internet e dentro una cartella condivisa erano presenti anche due immagini di ragazzini.

Ostia Nuova, chi era il pedofilo

Per lui pende l’accusa di pedopornografia, oltre a quella legata a stupefacenti. Classe 1961, usava foto e video di bambini e giovanissimi e così che è finita la ricerca del 51enne proprio nei giorni delle festività natalizie: l’uomo era alla guida della sua auto nei pressi del porto di Ostia. Il suo arresto si è rivelato davvero un caso visto che i carabinieri stavano effettuando controlli di routine e, attraverso la ricerca nella banca dati, sono risaliti al pedofilo ricercato in tutta Europa.