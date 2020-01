Milano, acido e spray al peperoncino: ragazza aggredisce 28enne

Altro episodio spiacevole avvenuto a Milano. Protagonista una ragazza che avrebbe spruzzato in faccia spray al peperoncino ad un 28enne

Ancora un altro episodio da condannare. A Milano una ragazza avrebbe spruzzato spray al peperoncino e, forse, acido in faccia ad un 28enne. Il ragazzo è stato ricoverato all’ospedale Fatebenefratelli con ustioni di primo grado al volto, di secondo grado al collo e bruciori a un occhio. La disavventura è avvenuta in piazza Gae Aulenti verso le 11 di sabato mattina al termine di una colluttazione. La ragazza era subito fuggita per poi essere ritrovata a Genova.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Milano, indagini in corso

Ora vanno stabilite le dinamiche del folle gesto con le indagini che saranno dirette dal pm Alessia Menegazzo in collaborazione con il procuratore aggiunto Letizia Mannella. I magistrati dovranno decidere che tipo di provvedimenti adottare nei confronti della donna. Tra i due ci sarebbe stata una colluttazione, ma non si conoscono nel dettaglio i motivi della lite tra i ragazzi. La Compagnia Milano Duomo dei Carabinieri ha raccolto le testimonianze e sta indagando anche con l’ausilio dei tanti sistemi di videosorveglianza della zona. Nei prossimi giorni la vicenda potrà essere più chiara con le deposizioni dei due protagonisti della brutta avventura.