Michael Schumacher compie 51 anni: lo sketch con Luciana Littizzetto

Come omaggio per i 51 anni di Michael Schumacher, ‘Tgcom’ ha riproposto lo sketch del campione tedesco con Luciana Littizzetto.

Ieri Michael Schumacher ha compiuto 51 anni. Come accade ogni anno sia il mondo dello sport che quello dei media ne hanno ricordato le gesta in pista e gli hanno fatto gli auguri. Ovviamente non sono mancati quelli dei fan che da anni ormai gli scrivono quotidianamente nella speranza di avere notizie positive.

Leggi anche ->Michael Schumacher, il medico gela tutti con la verità sul suo stato

L’affetto nei suoi confronti nasce dai risultati sportivi. Prima del ritiro nel 2006, Michael infatti deteneva il record dei titoli mondiali (7 e ancora sua esclusiva proprietà), quello dei punti fatti in campionato (superato da Hamilton) e quello delle pole position (raggiunto e superato solo nel 2017 dallo stesso Hamilton).

Leggi anche ->Michael Schumacher, la moglie: “Grandi cose cominciano da piccoli passi”

Schumacher è una vera e propria legenda della Formula 1, nonché uno dei piloti più forti della storia. Ci piacerebbe ricordarlo solo per i suoi successi e vederlo ai box di qualche scuderia (magari la Ferrari), ma purtroppo il destino gli ha riservato un presente differente. Nel 2013 ha avuto un brutto incidente sugli sci che lo ha costretto a rimanere in coma farmacologico per quasi un anno. Quando si è risvegliato è stato sottoposto a due operazioni complicate e da quel momento non si hanno notizie precise sulle sue condizioni di salute.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Michael Schumacher: lo sketch con la Littizzetto a ‘Mai dire Gol’

Come omaggio al campione tedesco, ieri ‘Tgcom‘ ha pubblicato un vecchio sketch a cui il pilota si era prestato negli anni ’90. Nel simpatico siparietto Schumi era la nuova vittima di ‘Lolita’ (personaggio molto noto ideato e interpretato da Luciana Littizzetto). Come durante ogni sketch relativo a questo personaggio, Luciana faceva delle avance spinte al campione. Schumacher sorride, evidentemente divertito, ma dopo un minuto chiama i meccanici ed insieme a loro lega Lolita su una barella per caricarla su un ambulanza, con la quale fingono di farla ricoverare.