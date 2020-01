Massimo Bonetti, chi è: età, carriera, vita privata dell’attore e regista

Massimo Bonetti è un apprezzato attore e regista italiano, in scena dagli anni Ottanta. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui.

Valente attore e regista di televisione e cinema, Massimo Bonetti è in scena dagli anni Ottanta e si è fatto apprezzare per tanti film e serie tv sul piccolo e grande schermo, collaborando tra gli altri con artisti del calibro di Massimo Troisi. Conosciamolo più da vicino.

L’identikit di Massimo Bonetti

Massimo Bonetti è nato a Roma il 28 marzo 1951 e ha all’attivo una lunga e brillante carriera nella televisione e nel cinema. Tra le sue interpretazioni vale la pena di ricordare Storia d’amore e d’amicizia (1982), La piovra (1983, nel ruolo del commissario Leo De Maria), i film Kaos di Paolo e Vittorio Taviani, Le vie del Signore sono finite come coprotagonista accanto a Massimo Troisi, Giovanni Falcone (1993, nel ruolo di Ninni Cassarà).

E ancora: la serie tv di Rai 3 La squadra, dove dal 2000 al 2007 Bonetti ha interpretato da protagonista il ruolo dell’ispettore di polizia Pietro Guerra, i film Concorso di colpa (2005, regia di Claudio Fragasso), Per non dimenticarti (2006, regia di Mariantonia Avati), e Il lupo (2007, nei panni del protagonista Luciano Liboni, regia di Stefano Calvagna).

Nel 2010 Massimo Bonetti ha esordito da regista con il film Quando si diventa grandi, mentre nel 2011 ha interpretato il ruolo del carcerato Rocco Liverani nell’11° stagione della fortunatissima fiction Distretto di Polizia. Nel 2012 è stato Francesco Crocco, padre del brigante lucano Carmine Crocco nella miniserie TV Il generale dei briganti di Paolo Poeti. Nel 2014 ha preso parte al film No Profit Dylan Dog – Vittima degli eventi nei panni del misterioso commerciante Hamlin, e nel 2016 al film Il mondo di mezzo di Massimo Scaglione.

Per quanto riguarda la vita privata, Massimo Bonetti è stato fidanzato in passato con l’attrice Martina Melani, ma dal 2011 è sposato con Giusi Taddei. Si descrive come un uomo “caparbio, sognatore, appassionato” e confessa che un evento più di tutti gli ha cambiato la vita: la nascita di sua figlia Lucia.

