Marco Marzocca, chi è: carriera e curiosità sul comico italiano

Chi è Marco Marzocca: carriera e curiosità sul comico italiano laureato in Farmacia, gli esordi e i personaggi che lo hanno reso noto.

Romano classe 1962, dopo la laurea in Farmacia e l’abilitazione, inizia a lavorare come farmacista, prima di finire in televisione. I suoi esordi risalgono a metà degli anni Novanta con la trasmissione di Raitre, Tunnel. Affianca Corrado Guzzanti, cosa che avverrà anche in seguito con trasmissioni come ‘Il Caso Scafroglia’, che lo hanno reso un volto conosciuto e amato della comicità italiana.

Carriera, curiosità e personaggi interpretati da Marco Marzocca

Conosce in chat una donna colombiana, Liliana Bula Ferrer: si sposano nel 2000 e hanno 2 figli. Al cinema, lo troviamo in pellicole come ‘Bell’amico’, ‘Fascisti su Marte’, ‘Mi fido di te’ e ‘La sedia della felicità’, ultimo film diretto da Carlo Mazzacurati. Nel 2003 ha partecipato a Raiot – Armi di distrazione di massa. Fa anche molta fiction, in particolare è nel cast di ‘Distretto di polizia’ per ben 12 anni.

Tanti sono i personaggi interpretati da Marco Marzocca nella sua carriera: tra questi ricordiamo Ermes Cassiodoro, ‘er giornararo’ dai modi bruschi, Padre Federico e il Notaio. Ma il personaggio che sicuramente ha contribuito più di tutti al suo successo è Ariel, il domestico filippino sui generis, protagonista di varie trasmissioni, dal ‘Caso Scafroglia’ fino a ‘Zelig’.