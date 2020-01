Julia Stiles: che fine ha fatto l’attrice di Save The Last Dance

Nata e cresciuta a New York City, Julia Stiles ha iniziato a recitare all’età di 15 anni. Il suo primo ruolo cinematografico è stato in I Love You, I Love You Not, nel 1996. Per ‘La Catena del Male’, è stata premiata con il premio Karlovy Vary International Film Festival Award come migliore attrice.

Nel 1999, esplode poi con la commedia per adolescenti ’10 cose che odio di te’, film col quale ha vinto l’MTV Movie Award per la migliore performance di successo ed è stata nominata per due Teen Choice Awards.

Una delle attrici più ricercate: che fine ha fatto Julia Stiles

Arriva poi il successo come protagonista femminile, nel 2001, del film ‘Save The Last Dance’. L’interpretazione le regala il Teen Choice Award per Choice Movie Actress ed è stata nominata per l’MTV Movie Award per la migliore interpretazione femminile. Successivamente, inizia a interpretare ruoli più ‘maturi’: è Nicky Parsons nella serie di film Bourne al fianco di Matt Damon. In anni più recenti interpreta poi Lumen Pierce, nella serie televisiva di successo Dexter. Il ruolo le vale la nomination sia agli Emmy che ai Golden Globe come miglior attrice non protagonista.

Nel 2010, dunque, a meno di trent’anni Julia Stiles è una delle attrici più amate e affermate, che vanta nel suo curriculum premi e nomination importanti. Poi di lei si iniziano a perdere le tracce. La ritroviamo soltanto nel 2015 dove è al fianco di Anthony Hopkins nel thriller Go With Me – Sul sentiero della vendetta, quindi nel 2017 è la volta della serie televisiva ‘Riviera’, in cui interpreta il ruolo di protagonista, una miliardaria in Costa Azzurra che decide di indagare sulle cause della morte del marito. La serie non ha il successo sperato.